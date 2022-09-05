В Самарской области за сутки коронавирус обнаружили еще у 1635 человек

В Самаре количество заболевших приближается к тысячи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 5 сентября, в Самарской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 1635 человек.

— В регионе за прошедшие сутки госпитализировали 26 пациентов, провели 9575 лабораторных исследований, — сообщает администрация Самары.

Новые случаи в количестве 903 человека выявили в Самаре, 312 – в Тольятти, 71 – в Сызрани, 46 – Кинеле, 44 – Волжском районе, 38 – Новокуйбышевске, 21 – Жигулевске, 14 – Кинельском районе.

По 13 жителей региона заболели в Похвистневском, Алексеевском, Безенчукском районах, по 11 – в Кошкинском районе и Похвистнево, по 10 – в Красноярском, Сызранском районах и в Отрадном, по 9 – в Богатовском и Нефтегорском районах. Заболевшие есть и в других районах области.

Всего 251 человека выявили при профилактическом обследовании, у них не было никаких клинических проявлений. Нарастающим итогом в регионе стало 415 596 случаев. Умерли нарастающим итогом 7 967 человек, в том числе один за сутки.