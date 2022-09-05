Самарцев попросили реже посещать центры обслуживания клиентов из-за роста заболеваемости

В организациях вводят масочный режим для сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области отмечают ухудшение эпидемиологической ситуации. В регионе возрастает число зараженных коронавирусной инфекцией.

По данным пресс-службы «РКС-Самара», специалисты порекомендовали жителям сократить походы в центры обслуживания клиентов. В компании вводят частичный масочный режим. Начиная со вторника, 6 сентября 2022 года, работники будут встречать горожан в масках.

Отмечают, что сегодня практически все вопросы возможно решить дистанционно. Все обращения ставят на контроль. Напомним, за последние сутки количество зараженных коронавирусом превысила 1,5 тысячи человек.