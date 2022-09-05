Виталий Калешин стал новым главным тренером тольяттинского «Акрона»

Евгений Калешин до этого возглавлял «Краснодар-2», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». Фото: ФК «Акрон».

Тольяттинский «Акрон», который выступает в Первой лиге, объявил о назначении нового главного тренера. Пост занял 44-летний Евгений Калешин. Он сменил на должности наставника команды Виталия Панова, об отставке которого объявили в воскресенье, 4 сентября.

- Свои первые тренерские шаги Евгений Калешин делал во второй команде «Краснодара», также он работал в системе «Кубани» и в местном «Урожае». С января 2019 года по октябрь 2021 года Калешин возглавлял калининградскую «Балтику», а в весенней части прошлого сезона трудился главным тренером в «Твери», - рассказали в пресс-службе «Акрона».

В тренерский штаб нового наставника красно-черных вошли Михаил Семёнов и Шалва Керашвили.

Напомним, за свою профессиональную карьеру футболиста Калешин поиграл, в том числе, за тольяттинскую «Ладу» и самарские «Крылья Советов».

После восьми туров «Акрон» идет на 17, предпоследнем, месте в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч тольяттинцы проведут в Жигулевске против соседа по турнирной таблице московской «Родины». Игра пройдет 11 сентября.