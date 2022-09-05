Стала известна программа нового театрального сезона в Самарском театре оперы и балета

Новый сезон запомнится яркими премьерами. Фото: Самарский академический театр оперы и балета

В пятницу, 9 сентября 2022 года, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Дмитрия Шостаковича стартует новый театральный сезон. На дне открытых дверей 2 сентября руководители САТОБ рассказали, чего стоит ждать зрителям.

Открытие начнется с балета Людвига Минкуса «Дон Кихот Ламанчский». 23 и 24 сентября в театре состоится премьера единственной оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки». Она станет первым мероприятием мультижанрового фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век».

Помимо премьер, зрителей ждут и другие интересные изменения. Так, балет «Эсмеральда» предстанет перед гостями обновленным, с новыми декорациями и костюмами. А опера Моцарта «Волшебная флейта» окажется на большой сцене. С 23 сентября по 2 октября в Тольятти и Самаре пройдут увлекательные музыкальные программы.

Сезон продлится вплоть до июня и завершится балетом «Раймонда» на музыку Александра Глазунова.