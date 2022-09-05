Самарский драмтеатр откроет новый сезон показом спектакля «Весы» 9 сентября 2022 года

В новом театральном сезоне зрителей ждет множество ярких постановок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе стартует новый театральный сезон. Самарский театр драмы имени Максима Горького откроет его 9 сентября 2022 года показом спектакля «Весы». Билеты на эту постановку и последующие уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассах учреждения и на его официальном сайте.

В новом театральном сезоне зрителям покажут спектакли «Тартюф», «Детектор лжи», «Не покидай меня», «Жанна», «Полет над гнездом кукушки», а для детей — музыкальную постановку «Алые паруса».

Первый премьерный спектакль сезона — постановка режиссера драмтеатра Михаила Лебедева «Катапульта» по пьесе Дмитрия Богославского. Его покажут 28 и 29 сентября на малой сцене.

Отметим, что обладатели Пушкинской карты теперь смогут купить билеты на спектакли «Все любят Памелу», «И Никого не стало», «Тартюф», «Дон Жуан» и «Лев зимой».