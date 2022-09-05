В Самарской области появился яркий необычный мурал в сентябре 2022 года

Теперь дом украшает новый мурал. Фото: городская администрация

В городе Сызрань Самарской области появился яркий и необычный мурал. На стене жилого дома теперь красуется зеленый лес.

По сообщению городской администрации, на торце дома по улице Урицкого,10 появился новый арт-объект. В комментариях жители поблагодарили за яркие эмоции и обновленный вид дома. Заказчиком работы выступил Сызранский НПЗ. Отмечают, что в этом году завод празднует юбилейную дату. Представители решили подарить городу красивый мурал.

Главная тема арт-объекта – бережное отношение к природе. Теперь дом, который раньше украшал кот Матроскин, украшен масштабным рисунком, выполненным в ярких красках.