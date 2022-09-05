Детский театр «Задумка» приглашает самарцев на концерт в честь Дня освобождения Донбасса

Концертная программа запланирована в рамках всероссийской акции "Своих не бросаем"

На этой неделе в Самаре отметят одну из дат Великой Отечественной войны — День освобождения Донбасса. 8 сентября 1943 года от немецких войск был спасен город Сталино (ныне — Донецк). В честь этого события в областной столице проведут концерт.

— Детский музыкальный театр «Задумка» предлагает отметить День освобождения Донбасса и присоединиться к всероссийской акции «Своих не бросаем». Концертная программа состоится в четверг, 8 сентября 2022 года, в ДК «Октябрь». Начало в 16:00. Вход свободный, — рассказали представители коллектива.

Напомним, Самарская область заключила соглашение и дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с городом Снежное (ДНР). В связи с этим детский театр «Задумка» решил взять шефство над хореографическим коллективом эстрадного танца «Визит» и вокальным коллективом «Грация» центра культура и досуга «Снежинка» в Снежном. В ноябре ребят из ДНР планируют пригласить в гости в Самару. Для них организуют мастер-классы и экскурсии, покажут спектакль «Князь Владимир: самарская страница» и вручат подарки.