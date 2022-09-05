Самарец показал ход строительства крытого футбольного манежа у «Солидарность Арены»

Так выглядит стройплощадка в сентябре 2022 года

В Самаре продолжается строительство крытого футбольного манежа. Новый спортивный объект появится у стадиона «Солидарность Самара Арена». Самарский видеоблогер Александр Карягин посетил площадку и показал, как выглядит стройка с высоты.

На кадрах видно, что строители завершили внушительную часть работ. Манеж приобрел заметные очертания – здесь можно заметить трибуны и несколько нижних этажей. Работы на объекте продолжаются.

Напомним, в крытом манеже разместится футбольное поле с искусственным газоном, трибуны, а также административный корпус с раздевалками, центром управления, комментаторскими, тренажерным и конференц-залом. Здесь будут проходить тренировки и соревнования. Сдать объект должны в следующем году.