На пути в Самару поймали мужчину, обокравшего храм в другом городе

Мужчина украл украшения из храма. Фото: МВД по Оренбургской области

В Самаре задержали преступника, обворовавшего храм в соседнем городе. В отделение полиции обратился представитель церкви.

По данным МВД России по Оренбургской области, подозреваемый похитил из храма Покрова Пресвятой Богородицы ювелирные украшения, кольца, серьги, часы, подвески и кресты. Стоимость изделий превысила 500 тысяч рублей, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители из разных городов смогли обнаружить машину, в которой двигался злоумышленник. Полицейские связались с таксистом и задержали мужчину. Оказалось, ранее он уже был судим за аналогичное нарушение. Задержанного доставили в Оренбург, где на данный момент он находится под стражей.