Двадцать проблемных участков дорог отремонтируют в Самаре за 499 млн рублей

Власти города уже начали подготовку к будущему дорожному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приведут в порядок еще 20 участков дорог. Хотя ремонт намечен на 2023 год, власти приступили к поиску подрядчика уже сейчас. Согласно информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии.

В план ремонта на следующий год вошли: улица Первомайская от Больничной до дома № 18а по Первомайской; улица Ерошевского от Московского шоссе до Ново-Садовой; улица Белогородская от дома № 2г до Гродненской; улица Уральская от № 1 до № 219; улица Гродненская от № 1 до № 17к4.

Также в Самаре намерены обновить участки: улицы Луцкой от № 1 до № 30; улицы Ново-Желябовской от Аксакова до Мечникова; проспекта Карла Маркса от № 29 до № 39; Енисейского переулка от Оросительной до Спутника; улицы Лысвенской от № 1 до № 71; улицы Флотской от № 1 до № 17; улицы Авроры от Московского шоссе до Аэродромной.

В порядок приведут и улицу Коммунистическую от Московской до Агибалова; проспект Масленникова от дома № 21 до Карла Маркса; улицу Революционную от дома № 64б до Гагарина; улицу Зеленую от Бакинской до Стадионной; улицу Пензенскую от Урицкого до Дачной; Хибинский переулок от Гродненской до Белогородской; улицу Мичурина от Масленникова до Ерошевского и Третий проезд от дома № 38 до Карла Маркса.

Срок выполнения работ — с 1 апреля по 31 августа 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 499 млн рублей. Итоги электронного аукциона по выбору подрядчика подведут 8 сентября 2022 года.