В Самарскую область 6 сентября 2022 года придут ночные заморозки

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода продолжает удивлять жителей Самарской области. Резкий скачок от жары до сильного похолодания, произошедший в начале сентября, был только началом сюрпризов. Уже завтра в регионе начнутся заморозки. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

– Ночью 6-7 сентября 2022 года местами в Самарской области столбик термометра опустится 0… -2 градусов. Заморозки ожидаются как в воздухе, так и на поверхности почвы, – информируют синоптики.

Отмечается, что в эти дни в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Отметим, что самарцам придется терпеть холода и в дневное время. 6 сентября температура воздуха составит 11…16 градусов, а 7 и 8 сентября опустится до 10…15 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-11 метров в секунду.