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Происшествия5 сентября 2022 12:18

Студент тольяттинского техникума умер во время занятий 3 сентября 2022 года

Молодому человеку внезапно стало плохо
Анастасия ФИЛАТОВА
Медикам не удалось спасти 20-летнего парня

Медикам не удалось спасти 20-летнего парня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 3 сентября 2022 года, в Тольяттинском электротехническом техникуме произошло ЧП. Там во время занятий стало плохо 20-летнему студенту. К сожалению, медики не смогли ему помочь. Молодой человек умер на месте.

— Сказали, что у парня остановилось сердце. Откачать его не смогли. После этого происшествия нас всех отправили по домам, — рассказал в соцсетях один их учащихся техникума.

Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МВД по Самарской области. В пресс-службе ведомства «КП-Самара» сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции. На теле парня не нашли внешних признаков насильственной смерти. Точная причина гибели студента пока не установлена. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ЧП. Проводится проверка.