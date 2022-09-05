Дмитрий Азаров поздравил спортивную школу олимпийского резерва №13 с юбилейной датой

Сегодня в Самарской области выстроена система развития баскетбола - от детских спортшкол до профессионального клуба "Самара". Фото: Юлия Рубцова

В этом году спортивная школа олимпийского резерва №13 имени Ольги Артешиной празднует 45-летие со дня основания. Учреждение играет большую роль в развитии самарского спорта – здесь готовят баскетболистов самого высокого уровня. Со значимой датой СШОР поздравил глава региона Дмитрий Азаров. Для него школа имеет особое значение. Здесь губернатор тренировался, а после 2 года работал тренером.

– Я очень рад, что приехал в свою родную школу, поскольку начинал заниматься баскетболом здесь. Рад видеть родные лица своих товарищей, директора спортшколы Алексея Саяпина, с которым мы играли в одной команде не один год. Мы открываем новый сезон, и я желаю, чтобы этот юбилейный сезон для нашей родной спортивной школы был успешным. Рад, что школа развивается и имеет свою базу для занятий, – отметил Дмитрий Азаров.

Школа ведет свою деятельность с 1977 года. Здесь прошли подготовку более 30 тысяч спортсменов. Из СШОР им. Артешиной вышли более 100 кандидатов в мастера спорта России, 5 мастеров спорта России международного класса, более 20 мастеров спорта СССР и России, заслуженный мастер спорта России. Сегодня 20 воспитанников СШОР №13 входят в составы команд профессионального клуба БК «Самара», а также сборных региона и России. А в сезоне 2022/2023 БК «Самара» сыграет в Единой лиге ВТБ, где встретится с самыми сильными командами страны.