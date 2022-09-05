В Тольятти местный житель пообещал избавить бизнесмена от проверок за 1,2 млн рублей

Не исключено, что в скором времени подозреваемый будет заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти местный житель стал фигурантом уголовного дела. 46-летнего мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Информацию сообщает СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что преступление было совершено вечером 2 сентября 2022 года во дворе по улице Коммунистической. Здесь подозреваемый встретился с индивидуальным предпринимателем, который строит торговые помещения под аренду. Тольяттинец обещал избавить бизнесмена от проверок администрации. Сумма сделки составила 1,2 миллиона рублей. Вечером 2 сентября подозреваемый получил часть суммы в размере 500 тысяч рублей, после чего его задержали правоохранители.

В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере»). В скором времени следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.