Юбилейные транспортные карты выпустили в Самаре ко Дню города

Новинки поступят в продажу на этой неделе Фото: администрация Самары

В Самаре в честь приближающегося Дня города выпустили новые транспортные карты. Они посвящены юбилейным для областной столицы датам — 35-летию метрополитена и 80-летию троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— Специальный дизайн разработали сотрудники «Объединенной транспортной карты» и департамента транспорта. Также были учтены предложения жителей. Стоимость новых карт аналогична той, что у обычных проездных. Функционал остается прежним, — рассказала представитель «ОТК» Анна Замыцкая.

Тираж юбилейных проездных — по тысяче штук каждого формата. Они поступят в продажу уже на этой неделе. Карты можно будет приобрести в офисах оператора на Мориса Тореза, 67а и Фрунзе, 70, а также в почтовых отделениях. Если новинки будут пользоваться большим спросом, то тираж готовы увеличить.