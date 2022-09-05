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Общество5 сентября 2022 13:31

В селе под Самарой установили карантин из-за вспышки бешенства

Очаг заболевания выявили в одном из ЛПХ
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ограничительные мероприятия начали действовать 2 сентября 2022 года.

Ограничительные мероприятия начали действовать 2 сентября 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области обнаружили вспышку бешенства животных. Очаг заболевания был выявлен в личном подсобном хозяйстве в селе Шентала. В связи с этим на территории ЛПХ введен карантин. Информация следует из постановления губернатора Самарской области.

– Территория в радиусе 3 километров в границах ж/д станции Шентала, поселка Черная Речка и села Старая Шентала определена как неблагополучный пункт по бешенству животных, – следует из постановления.

Ограничительные мероприятия начали действовать 2 сентября 2022 года. Согласно документу, в зоне очага запрещено лечить больных восприимчивых животных, ввозить и вывозить их с участка, группировать и перемещать, охотиться на них. Кроме того, под запретом находятся ярмарки, выставки, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки. Сама территория остается закрытой для посторонних.

Отмечается, что карантин будет отменен через 60 календарных дней после убоя последнего больного животного и проведения ряда других ветеринарных мероприятий.