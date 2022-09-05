Более 37 тысяч самарцев приняли участие в «Диктанте Победы-2022»

Победителям "Диктанта Победы" подарят билеты на парад, который пройдет 9 мая на Красной площади

В субботу, 3 сентября 2022 года, в Самарской области прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». По предварительным данным, на вопросы о Великой Отечественной войне ответили более 37 тысяч жителей Самары.

— В Самарской области для проведения исторического тестирования было зарегистрировано 811 площадок. Более 20 из них были впервые открыты на базе местных отделений партии «Единая Россия» и общественных приемных, — рассказал координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов.

Отметим, в 2022 году «Диктант Победы» провели по всей России, на Донбассе и в 45 странах мира. Площадками его проведения стали свыше 18,7 тысяч локаций. Желающие могли принять участие в акции не только очно, но и онлайн — на сайте диктантпобеды.рф. Итоги масштабного тестирования подведут в октябре 2022 года. Победителям подарят билеты на парад Победы, который пройдет на Красной площади в Москве.