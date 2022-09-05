Самарская область стала лидером ПФО по числу побед в конкурсе «Экспортер года – 2022»

Лучшими были признаны сразу несколько производителей, в том числе - компания "ВЭЛТ".

Комиссия Всероссийской премии «Экспортер года -2022» определила лучших экспортеров в ПФО. В их числе оказалась Самарская область – регион стал лидером округа по количеству первых мест.

– В Самарской области ведется системная работа по поддержке региональных компаний, которые работают как на внутреннем рынке, так и поставляют продукцию на экспорт. Рад тому, что такая поддержка позволяет самарским предприятиям, несмотря ни на какие сложности, развиваться и расширять географию поставок, - отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Региональные экспортеры одержали победу в пяти номинациях. В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» лучшей была признана компания «ВЭЛТ», в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» победило ООО «АвтоГазТранс», «Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» стало ООО «Услада».

А два предприятия одержали победу в номинации «Прорыв года» – это ООО «АвтоГазТранс» и ООО «ВЭЛТ». Последняя компания также стала лучшей в номинации «Ответственный экспортер ESG». В этой же номинации третье место досталось ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер». Медучреждение также завоевало «бронзу» в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

– Конкурс «Экспортер года» позволяет нам оценить усилия производителей Самарской области на международной арене. В начале они проходят региональный этап, а после представляют губернию в окружном и всероссийском этапах. Мы оказываем начинающим и опытным экспортерам широкий спектр услуг, постоянно расширяем его наиболее актуальными инструментами, помогаем им находить партнеров за рубежом, – подчеркнул министр экономического развития региона Дмитрий Богданов.