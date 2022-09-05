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Общество5 сентября 2022 14:31

В Самарской области ищут мужчину, который бесследно исчез три года назад

Пропавший скрылся в неизвестном направлении, о нем до сих пор ничего неизвестно
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Александра Сафонова не могут найти уже три года. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Александра Сафонова не могут найти уже три года. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители просят жителей Самарской области оказать содействие в поиске Александра Сафонова. Мужчина бесследно исчез три года назад, сообщает ГУ МВД по региону.

32-летний Александр Сафонов проживал в Волжском районе. Вечером 22 августа 2019 года он ушел в неизвестном направлении от дома №8 в поселке Рощинский, с тех пор его местонахождение неизвестно.

– Разыскиваемый может находится на территории Самарской области, – отмечают в региональном ГУ МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8-927-700-77-29 или 112.