Застройщик отсудил квартал у ТЦ «Вива Лэнд» в Кировском районе Самары

Спор возник из-за территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершились судебные разбирательства между главой города и о ООО «ИСК ДомАС». Спор возник из-за территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы. Компания должна была освоить площадку, однако договор с ней был расторгнут.

Как следует из материалов арбитража, договор о развитии указанной территории был оформлен между мэром и «ДомАС» в 2015 году. Застройщик должен был расселить жильцов и снести старые двухэтажки. Однако планам не суждено было сбыться – в мэрии сообщили, что застройщик просрочил сроки сдачи планировочной документации. На основании этого договор был расторгнут в одностороннем порядке.

Компания с таким решением не согласилась. Представители «ДомАС» отметили, что документация по планировке неоднократно направлялась в администрацию. Однако власти находили в ней недоработки и возвращали обратно, из-за чего срок разработки увеличился. Тогда застройщик обратился в суд. Решение по иску было принято в конце августа.

– Признать незаконным решение главы Самары о расторжении в одностороннем порядке договора о развитии застроенной территории в границах проспекта Кирова, улиц Вольской, Каховской, Свободы в Кировском районе, оформленное уведомлением от 1 декабря 2021 года, – следует из материалов Арбитражного суда.

Теперь у сторон месяц на обжалование решения арбитража.