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Общество5 сентября 2022 16:31

В Самаре начал действовать масочный режим для сотрудников предприятий

Пока он распространяется только на одну компанию
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ограничения начнут действовать с 6 сентября

Ограничения начнут действовать с 6 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники одного из самарских предприятий теперь будут встречать клиентов в масках. Речь идет об ООО «РКС-Самара». Здесь с 6 сентября 2022 года введен обязательный масочный режим, который распространяется на работников центра обслуживания клиентов.

– Меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Сотрудники ЦОК просят жителей по возможности ограничить посещение предприятия, – информирует ООО «РКС-Самара».

В ресурсоснабжающей организации напоминают, что самарцы могут решить свои вопросы через сайт компании. Здесь есть все формы обратной связи.