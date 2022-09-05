В Самаре начал действовать масочный режим для сотрудников предприятий

Ограничения начнут действовать с 6 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники одного из самарских предприятий теперь будут встречать клиентов в масках. Речь идет об ООО «РКС-Самара». Здесь с 6 сентября 2022 года введен обязательный масочный режим, который распространяется на работников центра обслуживания клиентов.

– Меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Сотрудники ЦОК просят жителей по возможности ограничить посещение предприятия, – информирует ООО «РКС-Самара».

В ресурсоснабжающей организации напоминают, что самарцы могут решить свои вопросы через сайт компании. Здесь есть все формы обратной связи.