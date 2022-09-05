В Самаре военнослужащий попал под суд за продажу сухих пайков

Суд уже вынес свой вердикт Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарском гарнизонном военном суде вынесли приговор одному из военнослужащих. Мужчину уличили в продаже сухих пайков, причем в довольно крупном размере.

Незаконная деятельность велась в прошлом году. Следствие полагает, что военный выдавал солдатам уменьшенное количество комплектов питания. Оставшиеся сухпайки он оставлял себе. В результате у него накопилось 560 пайков, которые он продал неизвестному.

Интересно, что целью осужденного было вовсе не личное обогащение. По его словам, полученные средства он планировал потратить на улучшение материальной базы производственного склада. Это позволило бы создать видимость хорошей работы.

В результате действий осужденного Министерству обороны РФ был нанесен ущерб в размере чуть более 366 тысяч рублей. В ходе разбирательств следователи указали на тот факт, что мужчина признал свою вину и возместил ущерб. В результате ему удалось отделаться штрафом.