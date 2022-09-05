«Жаль лепешки»: в Самаре сгорел ларек на рынке «Норд»

Пламя удалось ликвидировать в 18:46. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Вечером 5 сентября 2022 года в Самаре произошел крупный пожар. Возгорание началось на рынке «Норд» на улице 22 Партсъезда – здесь вспыхнул один из ларьков. Информацией поделились очевидцы.

Как оказалось, огонь охватил точку сети быстрого питания «Тандыр №1». Пламя оказалось настолько сильным, что его было заметно издалека. Любителей торговой точки ЧП изрядно опечалило.

– Очень жаль лепешки. Каждый день на обед заезжал, там было все очень вкусно и недорого. Надеюсь в ближайшее время восстановят в лучшем виде, – отреагировали на новость самарцы.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, пожар в торговой точке начался около половины седьмого вечера. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1 БИС.

Ликвидировать пламя удалось в 18:46. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.