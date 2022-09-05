В Самаре сторож базы ударил знакомого в грудь ножом

Мотивом убийства послужила ссора. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре будут судить сторожа производственной базы. 44-летнего мужчину обвиняют в убийстве своего знакомого. Подробности сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия произошла в период с 10 по 11 июня 2022 года. Следствие полагает, что мужчины находились в помещении охраны строительной базы на улице Камышинской. Здесь они пили алкоголь. В какой-то момент приятели начали оскорблять друг друга. Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемый ударил знакомого тупым предметом в область жизненно-важных органов. На этом мужчина не остановился – он схватил нож и вонзил его в грудь своему оппоненту.

После преступления обвиняемый собрал вещи и ушел. Его знакомый скончался на месте от полученных травм.

В отношении сторожа возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), его отправили под стражу. Сейчас расследование завершено, в ближайшее время дело рассмотрит суд.