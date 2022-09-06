Самарский блогер показал новый красивый сквер на улице Ташкентской

На новой площадке уже играют дети. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер показал с высоты птичьего полета новый сквер на улице Ташкентской. Семьи с удовольствием проводят время на новом объекте.

Видео в своих социальных сетях разместил самарский блогер Сергей Бобин. Он показал территорию при помощи съемки с коптера. Судя по предоставленным кадрам, на участке разместили удобные зоны отдыха и игр, большие качели и оборудовали лавочки.

Напомним, что за общественное пространство проголосовали местные жители. Многие хотели иметь рядом с домом оборудованную площадку для прогулки с детьми.