В Самарской области женщина отдала 1,2 миллионов рублей на погашение несуществующего кредита

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области 38-летняя женщина отдала 1 миллион 200 тысяч рублей на погашение несуществующего кредита.

— Женщине на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился работником банка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он убедил ее, что на ее имя оформлен кредит, и он хочет помочь ей его аннулировать. Для этого необходимо, по словам мужчины, оформить другой кредит на предложенную сумму и перевести деньги на счет карты, которую он укажет.

Только после всех манипуляций деньги не достанутся якобы мошенника, а вернутся обратно банку, и несуществующий кредит будет погашен. Жительница Кинель-Черкасского района поверила мошеннику, взяла кредит и перевела деньги.

Мужчина перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщина работает укладчицей в одном из обществ с ограниченной ответственностью. Полицейские рекомендуют остерегаться мошеннических схем с использованием сотовой связи.