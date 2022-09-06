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Происшествия6 сентября 2022 4:23

В Самарской области пьяный водитель окажется в тюрьме

Вынесен приговор по уголовному делу
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы задержали водителя

Инспекторы задержали водителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском районе Самарской области правоохранители задержали пьяного водителя. За повторное нарушение он понесет уголовную ответственность.

По данным прокуратуры Самарской области, мужчина два года подряд садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Автолюбитель ранее уже был судим за аналогичные преступления. На этот раз суд приговорил его к лишению свободы. Инспекторы задержали злоумышленника в мае текущего года.

Приговором подсудимого признали виновным. Ему назначили срок лишения свободы на 1 год и 8 месяцев в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав.