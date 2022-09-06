В Самарской области дачные воры украли чужое имущество на 100 тысяч рублей

Мужчины вскрывали окна и двери на чужих участках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области дачные воры обокрали несколько участков. Правоохранители завершили расследование уголовного дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местные жители обратились за помощью в отделение полиции. Они рассказали, что на территории садового товарищества произошло сразу несколько краж. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли отпечатки пальцев, которые помогли задержать подозреваемых.

Двое злоумышленников ранее уже были судимы. Мужчины воровали телевизоры, ноутбуки, электроинструменты и другие металлические изделия. Владельцы оценили ущерб в 100 тысяч рублей. Только за один месяц преступники совершили 6 краж, повредили покрытие дома и подожгли сарай. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.