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Общество6 сентября 2022 5:13

Руководительница самарской школы стала финалистом конкурса «Директор года России – 2022»

Всего в финал вышли 30 директоров школ
Ирина СИНЕГУБОВА
Конкурсные испытания пройдут в Московской области. Фото: министерство образования и науки Самарской области

Конкурсные испытания пройдут в Московской области. Фото: министерство образования и науки Самарской области

Директор самарской гимназии № 133 имени Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко Оксана Терина прошла в основной очный этап всероссийского конкурса «Директор года России – 2022».

— Всего финалистами стали 30 директоров школ из 24 субъектов России, — рассказали в министерстве образования и науки Самарской области.

Они продемонстрируют свои умения на конкурсных испытаниях, которые пройдут с 30 сентября по 4 октября в Московской области. Одной из площадок станет Областная гимназия имени Е.М. Примакова. Ею руководит победитель конкурса прошлого года. Другой будет дом правительства Московской области.

Спустя четыре конкурсных испытаний определят десять лауреатов, пять призеров и победителя конкурса этого года. Конкурс организован Минпросвещения России и направлен на выявление наиболее профессиональных руководителей.