В Самарской области зафиксировали несколько превышений допустимой концентрации химвеществ в воздухе

В Тольятти отмечают высокий уровень загрязнения воздуха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сообщили сразу о нескольких случаях превышений предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе. В городе провели мониторинг.

О превышениях сообщили в ходе еженедельного аппаратного совещания в городской администрации Автограда. Руководитель тольяттинской гидрометобсерватории Наталья Крылова отметила, что было составлено шесть предупреждений для предприятий. Все они достигли первой категории опасности. Также на сети мониторинга зафиксировали восемь превышений по формальдегиду в Центральном и Комсомольском районах. Подобные случаи были и по фенолу.

Напомним, что в областном центре жители также пожаловали на сероводород в воздухе. Глава Самары взяла ситуацию под контроль.