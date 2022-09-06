В Самарской области инспекторы проверят тонировку 6 и 8 сентября 2022 года

В регионе усилят контроль на дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области инспекторы планируют провести направленные рейды. Специалисты будут проверять тонировку 6 и 8 сентября 2022 года.

В регионе продолжают тщательно контролировать ситуацию на дорогах. На этот раз водителей предупредили о масштабных рейдах под Самарой. Дорожные полицейские отмечают, что не стоит полагаться на темные стекла. Выявление данного нарушения под особым вниманием.

Напомним, что тонировка разрешается только на задних стеклах. При первом нарушении на водителя наложат административный штраф в размере 500 рублей. При повторной остановке автомобиля штраф увеличивается от 2000 до 4000 рублей.