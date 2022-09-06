98 свертков с героином разложил 27-летний парень в тайниках на территории Самары

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре на улице Георгия Димитрова задержали 27-летнего парня, который разложил 98 свертков с героином в тайниках-закладках на территории города.

— Пакетик с порошкообразным веществом обнаружили при себе у мужчины, а свертки изъяли при проверки тайников, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В телефоне молодого человека полицейские нашли сообщения с указанием геотегов закладок, которые ранее он уже сделал злоумышленник. Исследование показало, что наркотическое вещество является героином общей массой более 190 грамм. Это относится к крупному размеру.

Парень покупал наркотики через интернет, чтобы в дальнейшем продавать путем закладок на территории города. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.