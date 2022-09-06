В Самарской области спрос на ПЦР-тесты на COVID-19 вырос и составил 91%

Новый подштамм является более заразным, но протекает легче. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области спрос на ПЦР-исследования на COVID-19 вырос и достиг 91%, а доля положительных тестов за август составила 14,2%.

— В медицинских офисах «ИНВИТРО-Приволжье» общий рост в августе по отношению к июлю этого года составил 63%, а доля положительных тестов на COVID-19 выросла в 4 раза, — сообщает пресс-служба «ИНВИТРО-Приволжье».

Как сообщают специалисты компании, новая волна вируса ВА.5 под названием «кентавр» характеризуется волнообразным течением. Новый подштамм Омикрона является более заразным, но протекает легче.

Зачастую симптоматика кентавра схожа с Омикроном. Она проявляется болью в горле, кашлем, ощущением тяжести в глазах, а также ломотой в мышцах, насморком, невысокой температурой. В результате всех симптомов может возникнуть диарея и тошнота, появление которых путают с ротовирусной инфекцией.