В Самаре женщина попадет в колонию за кражу 2 банок кофе и 5 банок тушенки

Сотрудники полиции задержали подозреваемую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница окажется в колонии за кражу. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в полицию за помощью обратился представитель торговой сети. Он рассказал, что женщина зашла под видом покупательницы. Злоумышленница положила в сумку 2 банки кофе и 5 банок тушенки. Отмечают, что подозреваемая не собиралась их оплачивать.

Женщина пыталась покинуть территорию магазина, но на входе ее задержали охранники. Преступницу доставили в отделение полиции, где она признала вину. Оказалось, жительница также причастна к аналогичному преступлению в другом районе. Суд приговорил задержанную к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима.