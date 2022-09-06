Первый осенний град обрушился на Самару 6 сентября 2022 года

Самарцы сообщили о граде в центре Самары Фото: СОЦСЕТИ

Утром во вторник, 6 сентября 2022 года, на Самару внезапно обрушился град. Горожане оказались к этому не готовы, ведь синоптики предупреждали только о небольшом дожде. Ледяные осадки застали жителей областной столицы врасплох, подпортив многим не только прически, но и настроение.

По словам горожан, сначала сквозь тучи проглядывало солнце, а потом небо внезапно потемнело. Начался дождь, а вместе с ним и град. Его можно было наблюдать в районе исторического центра Самары. А вот, к примеру, в Южном городе, как пишут жители в соцсетях, все было спокойно. Никакого града там не заметили.

По данным Приволжского УГМС, в ближайший час в отдельных районах Самарской области ожидается гроза. Молнии будут сверкать в небе до конца дня 6 сентября 2022 года. В регионе объявлен желтый уровень опасности.