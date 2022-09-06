В Тольятти у сидевшей на лавочке девушки из рук вырвали телефон и убежали

Похищенный телефон найден и возвращен девушке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти ночью в полицию обратилась 20-летняя местная жительница, которая рассказала, что у неё похитили сотовый телефон, вырвав его прямо из рук.

— Она с подругой поздним вечером сидела на лавочке в сквере Автозаводского района. Во время того, как они рассматривали фото в телефоне, проходивший мимо мужчина неожиданно с силой выхватил телефон и убежал, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей. На записи с камеры видеонаблюдения полицейские узнали ранее судимого 28-летнего местного жителя. Спустя несколько часов после кражи его задержали в Автозаводском районе города.

Мужчина вину полностью признал. Телефон он сдал в ломбард и получил за него четыре тысячи рублей, которые потратил на личные нужды. Похищенный телефон найден и возвращен девушке.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, а мужчина задержан. Полицейские проверяют, не совершал ли он схожих преступлений на территории города и области.