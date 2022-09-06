Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 100 млрд рублей

По данным на 1 июля, его объем составил 104,8 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса кредитный портфель вырос на 20%, достигнув 47,3 млрд рублей.

Одним из ключевых направлений работы регионального подразделения ВТБ является финансирование жилищного строительства. За отчетный период банк нарастил кредитный портфель в этом сегменте на 23%, до 20,5 млрд рублей. Также по итогам полугодия более чем вдвое вырос портфель кредитов предприятиям торговли, на 48% - горнодобывающей промышленности и металлургии, на 32% - пищевой отрасли и сельского хозяйства.

«ВТБ в регионе активно участвует во всех льготных механизмах кредитования компаний разных сегментов. Основной кредитный портфель по госпрограммам по итогам полугодия составляют средства среднего и малого предпринимательства – 13 млрд рублей. Наибольший объем льготного финансирования приходится на кредиты в рамках «Программы 1764» Минэкономразвития РФ, «Программы 1528» Минсельхоза РФ и Постановления №629, по которому, в первую очередь, была оказана поддержка предприятиям строительной отрасли региона.В период высоких процентных ставок и неопределенности с поставками материалов и их ценообразованием благодаря привлечению льготных займов девелоперы смогли продолжить возводить объекты и обеспечивать жильем население»,– комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Управляющий банка отметил востребованность у клиентов документарных продуктов. Гарантийный портфель ВТБ в регионе достиг на 1 июля 22,1 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 17%. Наибольшую динамику демонстрирует портфель среднего и малого бизнеса: за январь-июнь он вырос на 40%, до 17,9 млрд рублей. «Линейка наших гарантийных продуктов позволяет бизнесу надежно и качественно выполнять свои обязательства по госконтрактам, привлекать этот инструмент для обеспечения исполнения обязательств перед таможенными и налоговыми органами и других задач», - заключил Максим Папков.

В этом году ВТБ запустил новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей и адаптации к работе в новых экономических условиях. В их числе - обновление линейки пакетов расчетно-кассового обслуживания. За первое полугодие банк в регионе привлек на РКО свыше 2,8 тысяч новых клиентов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего, по данным на 1 июля текущего года, клиентами ВТБ в Самарской области являются 20,7 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.