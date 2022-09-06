Названы районы Самарской области, где реже всего жалуются в соцсетях

Обращения жителей региона фиксируют специалисты ЦУРа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких районах Самарской области не любят жаловаться в соцсетях. Меньше всего обращений к чиновникам поступает от жителей Алексеевского, Исаклинского, Елховского и Камышлинского районов.

– С января по август 2022 года с этих территорий поступило менее 70 жалоб, вопросов и предложений, – сообщает ЦУР.

Всего с начала 2022 года в адрес органов власти региона было направлено около 100 тысяч обращений. Рост к аналогичному периоду 2021-го – более 40%. Специалисты объясняют это тем, что все больше ведомств и муниципалитетов заводят свои группы в соцсетях.

Чаще всего жители Самарской области обращаются за ответом в Минздрав, Минпромторг и Минсоцдемографии. За 8 месяцев этого года они получили более 12 тысяч вопросов. Меньше всего обращений поступает в Минкульт. Всего – 106.