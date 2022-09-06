Вертолет Ми-8 продают под баню в Самарской области за 1,6 млн рублей

Сейчас Ми-8 находится на территории Сызрани Фото: Авито.

В Самарской области на продажу выставили необычный товар. Кто-то решил сбыть настоящий вертолет Ми-8. Нового владельца ищут для фюзеляжа (корпуса) летательного аппарата. Объявление размещено на сайте «Авито».

– Продам фюзеляж вертолета Ми-8, ребра целые. Можно использовать его под разные цели – восстановить, сделать из него постамент, баню, гостиничный номер или что-то другое, – говорится в объявлении.

Сейчас вертолет находится в Сызрани. Владелец готов продать его за 1,6 млн рублей. Объявление, которое висит на сайте уже около недели, просмотрели более 13 тысяч человек. Пока, видимо, покупателей на столь редкий товар не нашлось.