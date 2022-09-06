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Общество6 сентября 2022 8:29

В Самаре заработает ярмарка в формате торговли с машин 9 и 10 сентября 2022 года

Самарцам будет доступен широкий ассортимент
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут купить товары местных производителей

Самарцы смогут купить товары местных производителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют провести масштабную муниципальную ярмарку в формате «торговля с автомашин». Жители смогут купить продукты в Ленинском районе 9 и 10 сентября 2022 года.

По данным городской администрации, ярмарка начнет свою работу в 8:00 и закроется в 20:00. Местные жители смогут купить продукты высокого качества по низким ценам. Продавцы привезут сельскохозяйственные товары. Ярмарка откроется по следующему адресу: улица Садовая, в границах улиц Красноармейской и Рабочей.

Также товары местных производителей можно купить на круглогодичной ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. В областном центре работает ярмарка «выходного дня» в поселке Мехзавод у ДК «Октябрь».