Экс-сотрудник самарского УФСИН отправится в колонию на 9,9 лет за сбыт наркотиков

Экс-сотрудник разместил наркотики в тайники-закладки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего заместителя начальника отдела тылового обеспечения управления по конвоированию самарского УФСИН признали виновным за сбыт наркотиков. Он отправится на 9 лет 9 месяцев в колонию строгого режима.

— В феврале прошлого года мужчина через мессенджер начал получать информацию о местах тайников, а также инструкции по фасовке и упаковке, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Он привлек свою знакомую местную жительницу, которая фасовала и хранила наркотики до их сбыта. Для этого купили весы, перчатки и полимерные пакеты. В мае 2021 года мужчина через интернет приобрел наркотические вещества массой более 3,5 килограмм. В их числе были марихуана и гашиш.

Мужчина получил их из тайника в Красноглинском районе Самарской области. Женщина расфасовала наркотики более чем в 300 свертков. После чего экс-сотрудник разместил их в тайники-закладки, которые расположены в районе улицы Алма-Атинской Самары.

И мужчина, и женщина были задержаны. Помимо лишения свободы с отбыванием в колонии, мужчину лишили специального звания. Женщина же в качестве наказания получила 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Сейчас приговор в законную силу еще не вступил.