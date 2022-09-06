В Самаре сторожа производственной базы будут судить за убийство знакомого

Между пьяными мужчинами завязалась ссора и драка. Фото: СУ СК по Самарской области

Перед судом в Самаре предстанет 44-летний сторож производственной базы, который убил своего знакомого.

— Примерно с 10 июня по 11 июня этого года оба мужчины выпивали в помещении охраны строительной базы, расположенной по улице Камышинской в Куйбышевском районе, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Один мужчина начал оскорблять другого и завязался конфликт. Решить его словами они не смогли и начали драться. Тогда 44-летний сторож несколько раз ударил знакомого твердым тупым предметом, схватил нож и ударил в грудь.

Собрав вещи, мужчина сбежал, а его знакомый от полученных травм умер на месте. Сторож был заключен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела окончено, оно передано суд, где мужчине вынесут приговор.