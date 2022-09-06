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Общество6 сентября 2022 8:55

Почти половина самарцев отказывается снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Жители рассказали о своих ожиданиях

Жители рассказали о своих ожиданиях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области аналитики провели исследование и выяснили, что почти половина жителей отказывается от снижения зарплатных ожиданий ради гарантированного трудоустройства. Появились данные статистики.

По сообщению службы исследований hh.ru, 45% жители региона не хотят соглашаться на низкую зарплату ради устройства на работу на новое место. В прошлом квартале так считали 42%. Также снизилась доля тех, кто готов уменьшать свои зарплатные желания. Только 20% затрудняются дать ответ.

На данный момент средняя ожидаемая зарплата составляет почти 43 тысячи рублей. Чаще остальных соглашались снижать свои ожидания по выплатам представители ИТ-сферы и специалисты по инвестициям.