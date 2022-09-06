Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 9:01

Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев Самарской области за рекордный урожай в 2022 году

Труженики села намолотили уже 3,1 млн тонн зерна
Илона МАЙСКАЯ
Губернатор поблагодарил аграриев за выдающийся результат

Губернатор поблагодарил аграриев за выдающийся результат

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в 2022 году собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Аграрии региона намолотили уже 3 млн 188 тысяч тонн. Об этом стало известно на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

– В 2022 году у нас абсолютно рекордная урожайность за всю историю самарской земли. Это большое достижение. Это результат тех решений, которые мы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений, – отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев за выдающийся результат – побит рекорд 2020 года, когда с полей собрали более 2,9 млн тонн урожая. Лидеры по темпам уборки Нефтегорский, Шигонский и Приволжский районы, а по продуктивности – Кинельский, Челно-Вершинский и Безенчукский.

Сейчас в Самарской области продолжается сбор льна, картофеля и других овощей, на следующей неделе начнут убирать подсолнечник и кукурузу. Губернатор поручил наградить тружеников села, где были достигнуты самые лучшие показатели.