Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев Самарской области за рекордный урожай в 2022 году

Губернатор поблагодарил аграриев за выдающийся результат Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в 2022 году собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Аграрии региона намолотили уже 3 млн 188 тысяч тонн. Об этом стало известно на оперативном совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

– В 2022 году у нас абсолютно рекордная урожайность за всю историю самарской земли. Это большое достижение. Это результат тех решений, которые мы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений, – отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев за выдающийся результат – побит рекорд 2020 года, когда с полей собрали более 2,9 млн тонн урожая. Лидеры по темпам уборки Нефтегорский, Шигонский и Приволжский районы, а по продуктивности – Кинельский, Челно-Вершинский и Безенчукский.

Сейчас в Самарской области продолжается сбор льна, картофеля и других овощей, на следующей неделе начнут убирать подсолнечник и кукурузу. Губернатор поручил наградить тружеников села, где были достигнуты самые лучшие показатели.