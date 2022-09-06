Самарцев пригласили посетить пункты вакцинации в сентябре 2022 года

Жителей приглашают пройти вакцинацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечают увеличение числа зараженных коронавирусной инфекцией. Жителей областного центра пригласили пройти вакцинацию.

По данным городской администрации, прививочные пункты расположены: в торговом центре «Аврора» (с 12:00 до 16:00, в понедельник, среду и в пятницу), в торговом комплексе «Космопорт» (с 14:00 до 18:00, по будням), в торговом комплексе «Вива Лэнд» (с11:00 до 18:88, в понедельник, четверг и в пятницу).

Напоминаем, ревакцинация необходима спустя 6 месяцев после первичной прививки, а также после перенесенного заболевания. Записаться на прививку можно дистанционно через портал Госуслуги.