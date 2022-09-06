В Самарской области пьяный водитель на встречке врезался в грузовик и съехал в кювет

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 5 сентября, в 19:20 в Камышлинском районе Самарской области пьяный водитель на автомобиле «ВАЗ 21083» столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом и съехал в кювет.

— 48-летний мужчина на легковушке ехал со стороны Уфы в Самару, на 1164 километре 320 метре автодороги М-5 «Урал» выехал на встречку, — сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На встречном направлении оказался грузовик, за рулем которого находился 44-летний водитель. Из-за удара легковушку отбросило в правый кювет по ходу движения. С места аварии в медицинское учреждение отвезли водителя «ВАЗ 21083».

Всего 5 сентября на территории региона произошло семь ДТП с пострадавшими. Также полицейские выявили 620 нарушений ПДД, среди которых тонировка и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.