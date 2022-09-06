Игрок «Крыльев Советов» претендует на премию «Джентльмен года – 2022»

Максим Глушенков. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стартовало народное голосование премии «Комсомольской правды» «Джентльмен года – 2022». За это звание борются 11 футболистов клубов Российской премьер-лиги. Среди них игрок «Крыльев Советов» Максим Глушенков.

В списке номинантов и экс-футболисты «Крыльев» Иван Сергеев и Сергей Петров. Первый выступает за «Зенит», второй – за «Краснодар». Также джентльменом года может стать уроженец Самары и воспитанник местного футбола Артур Юсупов.

Голосование проходит на сайте kp.ru. До 19 сентября народное жюри выберет трех финалистов премии, а победителя определят известные тренеры, футболисты и журналисты.

Ранее ни один футболист «Крыльев Советов» не получал награду «Джентльмен года». В прошлом году приз выиграл защитник «Спартака» Георгий Джикия.