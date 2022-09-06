За первый месяц скорый поезд Самара – Санкт-Петербург перевез более 18 тысяч пассажиров

Поезд регулярно ходит через день, за исключением некоторых дат.

За первый месяц курсирования поезд №63/64 Самара – Санкт-Петербург перевез более 18 тысяч пассажиров. Первый рейс из Самары в Санкт-Петербург осуществился 5 августа этого года.

— Время поездки уменьшилось на несколько часов благодаря специальному расписанию и возможности развивать скорость до 160 км/ч, — сообщили в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Поезд регулярно ходит через день, за исключением некоторых дат. Из Самары он отправляется в 1:20, а с Московского вокзала Санкт-Петербурга – в 22:20. Остановки есть на таких станциях, как Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир, Москва (Восточный вокзал).

Внутри поезда есть комфортабельные одноэтажные спальные вагоны, купейные вагоны, а также вагон с местами для сидения. Купить билеты и ознакомится с расписанием можно на официальном сайте ОАО «РЖД».