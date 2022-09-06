В Самаре заработало собственное мобильное приложение электронного проездного

Пока оно доступно только владельцам Android с NFC модулем. Фото: администрация Самары

Оператор электронного проездного «Объединенная транспортная карта» представляет жителям Самарской области собственное мобильное приложение электронного проездного.

— В нем можно будет пополнить социальные и все виды транспортных карт при помощи NFC – модуля за минуту, — сообщили в администрации Самары.

Для этого теперь не придется стоять в очередях в кассу или дополнительно активировать платеж после отложенного онлайн-пополнения. До 10 транспортных карт есть возможность привязать одновременно. Новое приложение появилось в связи с уходом в конце июля компании-разработчика прежнего приложения с территории России.

Приложение уже сейчас могут скачать из Google Play владельцы Android с NFC модулем. После скачивания достаточно пройти регистрацию и установить свой пароль. Проверить, есть ли у смартфона NFC, можно в технических характеристиках устройства.

Когда функция активируется будет доступно пополнение транспортной карты. Для этого необходимо ввести сумму, нажать на кнопку «пополнить» и следовать инструкции. Немаловажным условием является, чтобы на телефоне было установлено мобильное приложение банка – участника СБП.

Задать любые вопросы оператору можно в рабочее время по телефону: 8 (929) 707-61-38.