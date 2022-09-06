Супруги из Тольятти выиграли в лотерею загородный дом стоимостью 4 миллиона рублей

Выигрыш молодая пара забрала деньгами

Молодой семье из Тольятти в этом году улыбнулась удача. Пара сыграла свадьбу, а через неделю выиграла в лотерею загородный дом. Информацию сообщает пресс-служба «Столото».

Церемония бракосочетания у Софьи Бояркиной и ее избранника состоялась в августе. К ней молодожены подошли нестандартно: все гости дарили молодой семье лотерейные билеты – они служили своеобразным пропуском. После свадьбы счастливые супруги отправились в путешествие, а когда вернулись, их ждал неожиданный сюрприз. Проверив билеты в интернете, пара узнала о своем крупном выигрыше – им достался загородный дом стоимостью 4 млн. рублей.

– Родители в тот момент были рядом. Они сразу же открыли бутылку шампанского и поздравили нас с победой. Мы и обнимались, и прыгали от счастья — эти эмоции запомним надолго! Приятно, что новый этап совместной жизни начался с такого крутого события, – рассказывает Софья.

Молодая семья решила забрать выигрыш деньгами. На эти средства они приобретут собственное жилье, о котором давно мечтали.